Манат укрепился к доллару до 1,7002AZN/$1

Средневзвешенный курс маната к доллару на валютном аукционе во вторник составил 1,7002 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 26 сентября с участием Госнефтефонда Азербайджана провел валютный аукцион, на котором средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7002 манат/$1", - сообщили в ЦБА.
На предыдущем валютном аукционе 21 сентября средневзвешенный курс составил 1,7008 манат/$1.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях. Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.
А.Азизов
Президент Алиев обвинил Ереван в имитации переговоров по Карабаху
Италия заинтересована развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны – посол в Баку
Более 530 граждан Азербайджана погибли до 2001 года от мин, установленных в результате армянской оккупации – вице-премьер
Крупнейший алмаз за столетие Lesedi la Rona продан за $53 млн, ниже первых оценок
Бангкок стал самым популярным городом у туристов в 2016 году
Власти Азербайджана отстроят заново 5 домов, пострадавших от взрыва на складе боеприпасов в августе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе
Суд изучает письменные доказательства обвинения по делу Улюкаева
В Париже неизвестные похитили у журналиста компьютеры с контактами Олланда и Саркози
Сразу после референдума Каталония намерена начать диалог с Мадридом о переходном периоде - Пучдемон
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
23 сентября на территории учебного центра МЧС прошла первая в Баку «Гонка Героев», получившая название «Мубаризлер»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»