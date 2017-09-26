Более 530 граждан Азербайджана погибли до 2001 года от мин, установленных в результате армянской оккупации – вице-премьер

Более 530 граждан Азербайджана погибли до 2001 года в результате взрывов мин и боеприпасов в следствии оккупации Арменией 20% азербайджанских территорий, заявил вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов.
«Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) было создано распоряжением президента Гейдара Алиева в 1998 году и начало действовать в 2001 году. К этому времени, то есть до 2001 года, жертвами взрывов мин и боеприпасов в результате оккупации Арменией 20% территории Азербайджана стали 532 азербайджанских жителя», - сказал А.Шарифов.
По его словам, еще 2,401 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести от взрыва мин, заложенных армянскими военными.
«Начиная с 2001 года ANAMA активно занимается очисткой территорий Азербайджана от неразорвавшихся боеприпасов и мин. После 2001 года инциденты со взрывами мин и боеприпасов унесли жизни десятков азербайджанских граждан», - сказал вице-премьер.
Он подчеркнул, что только при разминировании территории села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, в период с 25 февраля по 3 июля 2017 года, на территории в 299 га было обнаружено и обезврежено 74 неразорвавшихся снаряда, 26 противопехотных и 140 противотанковых мин.
Р.Бабаев
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