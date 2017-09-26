Бангкок стал самым популярным городом у туристов в 2016 году

Столица Таиланда Бангкок стала самым популярным направлением у туристов в 2016 году - город посетили 19,41 млн человек, говорится в ежегодном обзоре Mastercard Destinations Cities.
На втором месте находится Лондон (19,06 млн туристов), на третьем, со значительным отставанием - Париж (15,45 млн человек).
В десятку также входят Дубай, Сингапур, Нью-Йорк, Сеул, Куала-Лумпур, Токио и Стамбул.
Между тем больше всего денег туристы потратили в Дубае - $28,5 млрд. Вторую строчку рейтинга по этому показателю занимает Нью-Йорк ($17,2 млрд), третью - Лондон ($16,09 млрд).
Кроме того, MasterCard выделила десять наиболее перспективных городов мира с точки зрения притока туристов. В это число вошли Осака (Япония), Чэнду (Китай) и Коломбо (Шри-Ланка), а также Абу-Даби, Джакарта, Токио, Ханой, Эр-Рияд, Лима и Тайбэй.
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