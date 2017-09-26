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Это интересно 26.09.2017 13:04

Бангкок стал самым популярным городом у туристов в 2016 году

Столица Таиланда Бангкок стала самым популярным направлением у туристов в 2016 году - город посетили 19,41 млн человек, говорится в ежегодном обзоре Mastercard Destinations Cities.

На втором месте находится Лондон (19,06 млн туристов), на третьем, со значительным отставанием - Париж (15,45 млн человек).

В десятку также входят Дубай, Сингапур, Нью-Йорк, Сеул, Куала-Лумпур, Токио и Стамбул.

Между тем больше всего денег туристы потратили в Дубае - $28,5 млрд. Вторую строчку рейтинга по этому показателю занимает Нью-Йорк ($17,2 млрд), третью - Лондон ($16,09 млрд).

Кроме того, MasterCard выделила десять наиболее перспективных городов мира с точки зрения притока туристов. В это число вошли Осака (Япония), Чэнду (Китай) и Коломбо (Шри-Ланка), а также Абу-Даби, Джакарта, Токио, Ханой, Эр-Рияд, Лима и Тайбэй.

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Тэги: МИР, ТУРИСТЫ, ГОРОДА, ПОСЕЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]