Путин поздравил Меркель с успехом на выборах в Германии

В состоявшемся телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с успехом блока ХДС/ХСС на состоявшихся 24 сентября с.г. выборах в бундестаг.

"Была подтверждена готовность к продолжению делового, взаимовыгодного сотрудничества между Россией и ФРГ", - сообщила во вторник пресс-служба Кремля.