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Дальнее зарубежье 26.09.2017 16:04

Путин поздравил Меркель с успехом на выборах в Германии

В состоявшемся телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с успехом блока ХДС/ХСС на состоявшихся 24 сентября с.г. выборах в бундестаг.

"Была подтверждена готовность к продолжению делового, взаимовыгодного сотрудничества между Россией и ФРГ", - сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]