Италия заинтересована развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны – посол в Баку

Посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари заявил о заинтересованности Рима в развитии сотрудничества с Баку в сфере обороны.

Такое заявление дипломат сделал в ходе встречи с главой Минобороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, отмечается в сообщении оборонного ведомства.

«Дипломат подчеркнул, что приложит усилия для развития азербайджано-итальянских связей, в частности сотрудничества в военной сфере», - говорится в сообщении.

Согласно информации А.Массари отметил, что Италия является сторонником решения нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права. Он подчеркнул, что Италия поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Кроме того, согласно сообщению, в ходе встречи была обсуждена военно-политическая ситуация в регионе, пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Было рассмотрено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран, в том числе в рамках программ НАТО, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде