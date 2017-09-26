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Внешняя политика 26.09.2017 13:44

Италия заинтересована развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны – посол в Баку

Посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари заявил о заинтересованности Рима в развитии сотрудничества с Баку в сфере обороны.

Такое заявление дипломат сделал в ходе встречи с главой Минобороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, отмечается в сообщении оборонного ведомства.

«Дипломат подчеркнул, что приложит усилия для развития азербайджано-итальянских связей, в частности сотрудничества в военной сфере», - говорится в сообщении.

Согласно информации А.Массари отметил, что Италия является сторонником решения нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права. Он подчеркнул, что Италия поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Кроме того, согласно сообщению, в ходе встречи была обсуждена военно-политическая ситуация в регионе, пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Было рассмотрено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран, в том числе в рамках программ НАТО, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]