Президент Алиев обвинил Ереван в имитации переговоров по Карабаху

Армения занимается имитацией переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армения занимается имитацией переговоров по Нагорному Карабаху и делает все, чтобы остановить этот процесс», - подчеркнул И.Алиев на встрече со спецпредставителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем во вторник в Баку, сообщает сайт главы государства.

Собеседники обменялись мнениями о ходе переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Кроме этого, стороны выразили удовлетворение сотрудничеством Азербайджан-НАТО.

Президент подчеркнул, что Азербайджан привержен поддержке реализуемой в Афганистане международной миротворческой операции, и сотрудничает с Кабулом не только в рамках сотрудничества с НАТО, но и в двустороннем формате, в том числе по развитию экономических связей и инвестиций.

Дж.Аппатурай выразил благодарность азербайджанской стороне за надежное партнерство с НАТО. Спецпредставитель генсека Альянса отметил большой вклад Азербайджана в реализацию миротворческой миссии в Афганистане.

Р.Бабаев