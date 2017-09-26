Президент Алиев обвинил Ереван в имитации переговоров по Карабаху

Армения занимается имитацией переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Армения занимается имитацией переговоров по Нагорному Карабаху и делает все, чтобы остановить этот процесс», - подчеркнул И.Алиев на встрече со спецпредставителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем во вторник в Баку, сообщает сайт главы государства.
Собеседники обменялись мнениями о ходе переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.
Кроме этого, стороны выразили удовлетворение сотрудничеством Азербайджан-НАТО.
Президент подчеркнул, что Азербайджан привержен поддержке реализуемой в Афганистане международной миротворческой операции, и сотрудничает с Кабулом не только в рамках сотрудничества с НАТО, но и в двустороннем формате, в том числе по развитию экономических связей и инвестиций.
Дж.Аппатурай выразил благодарность азербайджанской стороне за надежное партнерство с НАТО. Спецпредставитель генсека Альянса отметил большой вклад Азербайджана в реализацию миротворческой миссии в Афганистане.
Р.Бабаев
Азербайджанские компании обсудят возможности экспортных поставок для продажи в крупных супермаркетах Венгрии
Манат укрепился к доллару до 1,7002AZN/$1
Консорциум японских банков планирует запустить новую цифровую валюту к 2020г
Крупнейший алмаз за столетие Lesedi la Rona продан за $53 млн, ниже первых оценок
Бангкок стал самым популярным городом у туристов в 2016 году
Власти Азербайджана отстроят заново 5 домов, пострадавших от взрыва на складе боеприпасов в августе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе
Суд изучает письменные доказательства обвинения по делу Улюкаева
В Париже неизвестные похитили у журналиста компьютеры с контактами Олланда и Саркози
Сразу после референдума Каталония намерена начать диалог с Мадридом о переходном периоде - Пучдемон
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
23 сентября на территории учебного центра МЧС прошла первая в Баку «Гонка Героев», получившая название «Мубаризлер»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»