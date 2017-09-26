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Карабахский конфликт 26.09.2017 13:58

Президент Алиев обвинил Ереван в имитации переговоров по Карабаху

Армения занимается имитацией переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армения занимается имитацией переговоров по Нагорному Карабаху и делает все, чтобы остановить этот процесс», - подчеркнул И.Алиев на встрече со спецпредставителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем во вторник в Баку, сообщает сайт главы государства.

Собеседники обменялись мнениями о ходе переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Кроме этого, стороны выразили удовлетворение сотрудничеством Азербайджан-НАТО.

Президент подчеркнул, что Азербайджан привержен поддержке реализуемой в Афганистане международной миротворческой операции, и сотрудничает с Кабулом не только в рамках сотрудничества с НАТО, но и в двустороннем формате, в том числе по развитию экономических связей и инвестиций.

Дж.Аппатурай выразил благодарность азербайджанской стороне за надежное партнерство с НАТО. Спецпредставитель генсека Альянса отметил большой вклад Азербайджана в реализацию миротворческой миссии в Афганистане.

Р.Бабаев

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Тэги: НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]