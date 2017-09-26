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Дальнее зарубежье 26.09.2017 14:06

В Париже неизвестные похитили у журналиста компьютеры с контактами Олланда и Саркози

Неизвестные в Париже ограбили квартиру журналиста и бывшего главного редактора газеты "Шарли Эбдо" Филиппа Валя, украв у него два компьютера, на которых хранились номера телефонов бывших президентов Франции - Николя Саркози и Франсуа Олланда, сообщает во вторник сайт газеты "Паризьен".

По ее информации, ограбление произошло накануне в 13-м округе французской столицы.

Грабители также похитили у журналиста две пары часов Rolex общей стоимостью около 5 тыс. евро и пистолет.

Специалистам уже удалось дистанционно отключить один из компьютеров, чтобы преступники не смогли получить доступ к данным, хранящимся на нем.

Второй компьютер, отмечает издание, защищен паролем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ОГРАБЛЕНИЕ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]