В Париже неизвестные похитили у журналиста компьютеры с контактами Олланда и Саркози

Неизвестные в Париже ограбили квартиру журналиста и бывшего главного редактора газеты "Шарли Эбдо" Филиппа Валя, украв у него два компьютера, на которых хранились номера телефонов бывших президентов Франции - Николя Саркози и Франсуа Олланда, сообщает во вторник сайт газеты "Паризьен".

По ее информации, ограбление произошло накануне в 13-м округе французской столицы.

Грабители также похитили у журналиста две пары часов Rolex общей стоимостью около 5 тыс. евро и пистолет.

Специалистам уже удалось дистанционно отключить один из компьютеров, чтобы преступники не смогли получить доступ к данным, хранящимся на нем.

Второй компьютер, отмечает издание, защищен паролем.