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СНГ 26.09.2017 16:19

Венгрия будет блокировать сближение Украины с ЕС из-за закона об образовании - СМИ

Правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной в связи с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона об образовании, сообщает Министерство иностранных дел Венгрии.

"Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", - цитирует главу МИД Венгрии Петера Сиятро "Европейская правда" во вторник.

Отмечается, что такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом П.Порошенко закона "Об образовании".

П.Сиятро назвал решение П.Порошенко "позорным". Глава МИД Венгрии отметил, что П.Порошенко декларировал стремление Украины быть ближе к Европе, но решение о подписании данного закона "далеко от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении".

В сообщении венгерского МИД отмечается, что Украина "может забыть об интеграции в Европу". "Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС", - сказал П.Сиятро.

Как сообщалось, 25 сентября, президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

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Тэги: УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЕС, БЛОКИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]