Багдад не признает результатов референдума в Иракском Курдистане и усилит меры в отношении организаторов - премьер

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что Багдад никогда не признает результаты референдума о независимости Иракского Курдистана и усилит меры в отношении его организаторов, сообщило во вторник Анатолийское агентство новостей.
"Мы не будем обсуждать или комментировать референдум, мы не признаем его результатов", - приводит агентство слова премьер-министра.
"Референдум проходил в условиях полного отсутствия поддержки со стороны международного сообщества... мониторинг процесса голосования не проводился, а результаты были объявлены самими же организаторами", - также заявил Х.Аль-Абади, выступая в Багдаде.
В понедельник в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости. В бюллетене содержался вопрос: "Согласны ли Вы, чтобы курдский регион и курдские зоны, не находящиеся под управлением администрации региона, стали бы независимым государством?"
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