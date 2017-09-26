Багдад не признает результатов референдума в Иракском Курдистане и усилит меры в отношении организаторов - премьер

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что Багдад никогда не признает результаты референдума о независимости Иракского Курдистана и усилит меры в отношении его организаторов, сообщило во вторник Анатолийское агентство новостей.

"Мы не будем обсуждать или комментировать референдум, мы не признаем его результатов", - приводит агентство слова премьер-министра.

"Референдум проходил в условиях полного отсутствия поддержки со стороны международного сообщества... мониторинг процесса голосования не проводился, а результаты были объявлены самими же организаторами", - также заявил Х.Аль-Абади, выступая в Багдаде.

В понедельник в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости. В бюллетене содержался вопрос: "Согласны ли Вы, чтобы курдский регион и курдские зоны, не находящиеся под управлением администрации региона, стали бы независимым государством?"