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Дальнее зарубежье 26.09.2017 16:33

Багдад не признает результатов референдума в Иракском Курдистане и усилит меры в отношении организаторов - премьер

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что Багдад никогда не признает результаты референдума о независимости Иракского Курдистана и усилит меры в отношении его организаторов, сообщило во вторник Анатолийское агентство новостей.

"Мы не будем обсуждать или комментировать референдум, мы не признаем его результатов", - приводит агентство слова премьер-министра.

"Референдум проходил в условиях полного отсутствия поддержки со стороны международного сообщества... мониторинг процесса голосования не проводился, а результаты были объявлены самими же организаторами", - также заявил Х.Аль-Абади, выступая в Багдаде.

В понедельник в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости. В бюллетене содержался вопрос: "Согласны ли Вы, чтобы курдский регион и курдские зоны, не находящиеся под управлением администрации региона, стали бы независимым государством?"

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Тэги: ИРАК, ВЛАСТИ, РЕФЕРЕНДУМ, НАКАЗАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]