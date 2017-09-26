Военная риторика США в адрес КНДР чревата серьезными последствиями - Кремль

Усиление Соединенными Штатами военной риторики вокруг ситуации с Северной Кореей отдаляет возможность урегулирования северокорейской проблемы и чревато серьезными последствиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что действия, которые способны привести к дальнейшему росту напряженности, крайне нежелательны, и они не приближают нас к урегулированию проблемы Северной Кореи, а, наоборот, с каждым разом отдаляют нас от возможности урегулирования проблемы. Конечно, они чреваты очень опасными последствиями", - сказал Д.Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос журналистов, касающийся реакции Кремля на усиление США военной риторики в отношении Северной Кореи.

Д.Песков отметил последовательную линию президента России Владимира Путина, которая неоднократно формулировалась, в том числе и "путем озвучивания призыва ко всем сторонам избегать подобных действий, которые могут спровоцировать рост напряженности".