В ряде каталонских населенных пунктов пешеходные переходы превратились в стилизованные флаги Каталонии

"Зебры" на пешеходных переходах в нескольких населенных пунктах Каталонии в ночь на вторник были дополнены треугольником со звездой, и таким образом они превратились в стилизованные изображения каталонского флага, сообщает интернет-портал испанской газеты "Конфиденсьяль".

По ее данным, такие пешеходные переходы в поддержку референдума о самоопределении в регионе появились в частности в Террасе, Берде, Сан-Пер-де-Рибесе и в Игуаладе.

Между тем, издание отмечает, что изменение дорожной разметки на пешеходных переходах является нарушением кодекса безопасности дорожного движения в Испании и карается тюремным заключением на срок от шести месяцев до двух лет или общественными работами на срок от 10 до 40 дней.

На желтом фоне национального флага Каталонии изображены четыре красные полосы. В зависимости от политических пристрастий слева его часто дополняют желтым треугольником с красной звездой - социалисты, и синим треугольником с белой звездой - националисты.

На 1 октября в Каталонии намечено проведение референдума о самоопределении, несмотря на то, что Конституционный суд Испании признал его незаконным.