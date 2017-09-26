Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.016 RUR   0.0296 GBR   2.2933 TRY   0.4802

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.66 Brent   56.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 12° 18° 28 Сен 12° 17° 29 Сен 13° 19°

Дальнее зарубежье 26.09.2017 17:16

В ряде каталонских населенных пунктов пешеходные переходы превратились в стилизованные флаги Каталонии

"Зебры" на пешеходных переходах в нескольких населенных пунктах Каталонии в ночь на вторник были дополнены треугольником со звездой, и таким образом они превратились в стилизованные изображения каталонского флага, сообщает интернет-портал испанской газеты "Конфиденсьяль".

По ее данным, такие пешеходные переходы в поддержку референдума о самоопределении в регионе появились в частности в Террасе, Берде, Сан-Пер-де-Рибесе и в Игуаладе.

Между тем, издание отмечает, что изменение дорожной разметки на пешеходных переходах является нарушением кодекса безопасности дорожного движения в Испании и карается тюремным заключением на срок от шести месяцев до двух лет или общественными работами на срок от 10 до 40 дней.

На желтом фоне национального флага Каталонии изображены четыре красные полосы. В зависимости от политических пристрастий слева его часто дополняют желтым треугольником с красной звездой - социалисты, и синим треугольником с белой звездой - националисты.

На 1 октября в Каталонии намечено проведение референдума о самоопределении, несмотря на то, что Конституционный суд Испании признал его незаконным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ДОРОГИ, АКЦИЯ


Похожие новости


Глава Каталонии не намерен отказываться от проведения референдума о независимости Из-за пожаров в Испании эвакуированы 800 человек Испанская прокуратура начала расследование в отношении главы Каталонии Испанский премьер приветствует решение об отмене референдума в Каталонии Парламент Испании не дал провести референдум в Каталонии Глава правительства Испании считает незаконным возможный референдум о независимости в Каталонии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]