Сопредседатель право-популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Фрауке Петри заявила, что покинет ряды партии.

"Понятно, что этот шаг произойдет", - сказала она журналистам во вторник в Дрездене, однако не пояснила, когда именно она покинет партию.

Наряду с этим Ф.Петри заявила, что слагает с себя полномочия председателя фракции в Саксонском Ландтаге.

Ранее один из лидеров партии Йорг Мойтен в интервью изданию "Франкфуртер альгеймайне цайтунг" заявил, что если Ф.Петри добровольно покинет партию, то она может избежать "возможного расследования и ее дальнейшего исключения, чего многие в партии требуют".

В свою очередь глава фракции АдГ в Ландтаге земли Саксония-Анхальт и член Высшего Совета АдГ Андре Покенбург в эфире радиостанции "Дойчландфунк" потребовал расследования в отношении Ф.Петри.

Накануне Ф.Петри заявила на пресс-конференции, что, несмотря на свою победу по одномандатному округу, она не собирается входить в парламентскую фракцию АдГ. При этом Ф.Петри не стала отвечать на вопрос журналиста, чем обусловлено ее решение, и покинула пресс-конференцию.

Ранее стало известно, что по официальным предварительным результатам выборов в парламент Германии - Бундестаг - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза набрал 33%, Социал-демократическая партия Германии с 20,5% голосов уходит в оппозицию, а третьей стала право-популистская АдГ с 12,6%.

Таким образом, партия националистического толка - АдГ - получила депутатские мандаты впервые с 1945 года.