Узбекистан и Россия могут еще до конца года довести товарооборот до $5 млрд, считают в Ташкенте

Товарооборот между Узбекистаном и Россией к концу года может вырасти до $5 млрд против $4,2 млрд по итогам 2016 года, заявил заместитель министра внешней торговли республики Сахиб Саифназаров.

"Предприятия Узбекистана могут существенно расширить поставки в Россию автомобилестроительной, плодоовощной, текстильной и кожевенно-обувной продукции, стройматериалов. В свою очередь, главными импортными статьями из России остаются нефть и нефтепродукты, металлопрокат и продукция машиностроения", - сказал он во вторник в Ташкенте на узбекско-российском деловом форуме.

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Минвнешторга, в деловом форуме участвуют более 30 российских компаний различных отраслей промышленности и сельского хозяйства.

В рамках мероприятия торгово-промышленные палаты двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в области международного коммерческого арбитража и медиации.

Деловые советы Узбекистана и России подписали "дорожную карту" по реализации положений меморандума о сотрудничестве на 2018-2019 годы.

"Это движение навстречу друг другу - осознанное и продиктованное временем. Нам необходимо взаимно дополнять наш производственный потенциал и работать над рынками сбыта", - сказал, выступая на форуме, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко.

Председатель российско-узбекского делового совета Федор Дегтярев отметил, что "дальнейшая работа по развитию эффективного сотрудничества будет зависеть от поддержки органов власти двух стран и их оперативного реагирования на запросы делового сообщества".

При этом он сообщил, что предложения, выработанные в рамках форума, будут рекомендованы для включения в повестку заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией.

Программа форума включает в себя три заседания, посвященных развитию межрегионального сотрудничества Узбекистана и России, туризму, а также транспорту и логистике.