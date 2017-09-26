Азербайджан закупает у МТЗ дополнительно около 500 единиц сельхозтехники

ОАО "Минский тракторный завод" поставит в Азербайджан в 2017 году дополнительно 460 единиц техники, в том числе 60 хлопковых комбайнов, сообщают белорусские СМИ.

"Подписан контракт с нашим партнером – Гянджинским автомобильным заводом. Дело в том, что контракт, который был подписан на 2017 год, уже исполнен. И наши партнеры специально прилетели в Минск, чтобы подписать дополнительное соглашение на 460 единиц техники, в том числе на 60 хлопковых тракторов. Мы в этом году, исполняя заказ фермеров из Азербайджана, доставляли наши хлопковые тракторы даже самолетом", – сказал генеральный директор МТЗ Федор Домотенко.

А.Азизов