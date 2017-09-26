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АПК 26.09.2017 15:59

Азербайджан закупает у МТЗ дополнительно около 500 единиц сельхозтехники

ОАО "Минский тракторный завод" поставит в Азербайджан в 2017 году дополнительно 460 единиц техники, в том числе 60 хлопковых комбайнов, сообщают белорусские СМИ.

"Подписан контракт с нашим партнером – Гянджинским автомобильным заводом. Дело в том, что контракт, который был подписан на 2017 год, уже исполнен. И наши партнеры специально прилетели в Минск, чтобы подписать дополнительное соглашение на 460 единиц техники, в том числе на 60 хлопковых тракторов. Мы в этом году, исполняя заказ фермеров из Азербайджана, доставляли наши хлопковые тракторы даже самолетом", – сказал генеральный директор МТЗ Федор Домотенко.

А.Азизов

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ТРАКТОРА, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]