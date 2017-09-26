В министерстве обороны Белоруссии не согласны с украинской оценкой прошедших белорусско-российских учений "Запад-2017".

"25 сентября 2017 года на официальном сайте министерства обороны Украины была опубликована информация о совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2017", в которой приводится оценка представителей управления верификации Генерального штаба вооруженных сил Украины ССУ "Запад-2017", в частности, что учение было "условно открытым", - говорится в сообщении.

"Департамент международного военного сотрудничества министерства обороны Республики Беларусь не согласен с заявлением украинской стороны", - подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны заметили, что с 16 по 20 сентября в наблюдении за учением приняли участие представители семи государств - участников Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, в том числе пяти стран НАТО. Общим решением наблюдателей старшим от группы наблюдателей была выбрана представитель Норвегии Хустад Рагнхилд Вэлле.

"В соответствии с заявлением госпожи Хустад, которая озвучила общее мнение всех наблюдателей, замысел и масштабы ССУ "Запад- 2017" соответствовали заявленному, при этом обратила внимание на открытость и транспарентность белорусской стороны в ходе организации и проведения наблюдения за ССУ "Запад-2017", - подчеркнули в Минобороны.

"В то же время военные наблюдатели от Украины отказались давать оценку прошедшему белорусско-российскому учению "Запад-2017", - заметили там.

Стратегические российско-белорусские маневры "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Беларуси и России под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил - первых заместителей министров обороны двух государств. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.

К участию в учении были привлечены до 12,7 тыс. военнослужащих, до 680 единиц боевой техники. При этом на территории Белоруссии были задействованы около 10,2 тыс. человек (от Беларуси - чуть более 7 тыс., от России - около 3 тыс.), 370 единиц техники, в том числе около 140 танков, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.