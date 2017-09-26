Торговая миссия США совершит визит в Азербайджан в середине октября

Американская торговая миссия совершит 16-18 октября визит в Азербайджан, сообщают азербайджанские СМИ.
«Основной целью визита миссии является внесение вклада в двусторонние экономические, торговые и деловые отношения между Азербайджаном и США, а также установление новых связей, в том числе поощрение инвестиционных возможностей в Азербайджане», - говорится в информации.
В рамках визита в Азербайджан миссия планирует ряд встреч в государственных структурах, местных компаниях, инвестиционных агентствах и международных организациях.
«В рамках визита ожидается организация более 120 деловых встреч», - отмечается информации.
Кроме того, отмечается, что сертифицированная министерством торговли миссия считается самой большой по числу компаний и членов делегации.
В ее ряды входят корпорации, действующие в космической промышленности, обороны, безопасности, высоких технологий, телекоммуникаций, финансов и банкинга, коммунальных услуг, строительства, ремонта и инженерии, строительства дорог и мостов, окружающей среды, транспорта и логистики, сельскохозяйственной техники и технологий, орошения, пищевой промышленности, железных дорог и другой продукции и технологий транспортных средств.
В состав миссии входят представители «Acrow Bridge», «Altec Worldwide», «Amsted Rail», «Argus Limited», «AVIS», «Baron», «DTN», «Geophysical Survey Systems», «Greenbrier», «Lindsay Corporation», «Lockheed Martin», «Miyamoto International», «MWH Global», «Nelson & Pade», «Obie Technologies», «Overseas Private Investment Corporation», «Tutti-Frutti Licensor», «US Commercial Service», «USACC», «VISA».
Визит миссии организуется при поддержке министерства торговли США и посольства Азербайджана в Вашингтоне.
Ф.Исазаде
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