РФ и Лаос подписали дорожную карту о сотрудничестве в мирном атоме

Госкорпорация "Росатом" и министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Лаоса подписали дорожную карту в области использования атомной энергии в мирных целях, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания в ходе встречи российского и лаосского премьер-министров.
Подписи под документом поставили замгендиректора "Росатома" Николай Спасский и замглавы лаосского ведомства Синава Суфанувонг.
В прошлом году стороны подписали соответствующий меморандум. Предполагалось сотрудничество в сфере проектирования, сооружения и эксплуатации ядерных энергетических и исследовательских реакторов, фундаментальных и прикладных исследований, ядерной и радиационной безопасности, а также в области ядерной медицины, обучения и подготовки кадров.
Как сообщалось, в августе 2015 года в интервью корпоративному изданию "Росатома" замминистра энергетики Лаоса Синава Суфанувонг заявил, что "Росатом" и Лаос обсуждают возможность строительства АЭС. Речь идет о двух энергоблоках типа ВВЭР мощностью 1000-1200 МВт каждый. Атомная станция может быть построена по схеме BOT, при которой проект реализуется по принципу "строительство - эксплуатация - передача".
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