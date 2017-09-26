Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.016 RUR   0.0296 GBR   2.2933 TRY   0.4802

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.66 Brent   56.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 12° 18° 28 Сен 12° 17° 29 Сен 13° 19°

СНГ 26.09.2017 18:14

РФ и Лаос подписали дорожную карту о сотрудничестве в мирном атоме

Госкорпорация "Росатом" и министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Лаоса подписали дорожную карту в области использования атомной энергии в мирных целях, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания в ходе встречи российского и лаосского премьер-министров.

Подписи под документом поставили замгендиректора "Росатома" Николай Спасский и замглавы лаосского ведомства Синава Суфанувонг.

В прошлом году стороны подписали соответствующий меморандум. Предполагалось сотрудничество в сфере проектирования, сооружения и эксплуатации ядерных энергетических и исследовательских реакторов, фундаментальных и прикладных исследований, ядерной и радиационной безопасности, а также в области ядерной медицины, обучения и подготовки кадров.

Как сообщалось, в августе 2015 года в интервью корпоративному изданию "Росатома" замминистра энергетики Лаоса Синава Суфанувонг заявил, что "Росатом" и Лаос обсуждают возможность строительства АЭС. Речь идет о двух энергоблоках типа ВВЭР мощностью 1000-1200 МВт каждый. Атомная станция может быть построена по схеме BOT, при которой проект реализуется по принципу "строительство - эксплуатация - передача".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАОС, АТОМ


Похожие новости


Россия и Лаос подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований Медведев прилетел в Лаос Дмитрий Медведев встретился с президентом Лаоса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]