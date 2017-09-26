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Внешняя политика 26.09.2017 16:24

Глава МЧС Азербайджана обсудил вопросы сотрудничества с представителем генсека НАТО по Кавказу

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай обсудили двустороннее сотрудничество между соответствующими структурами в сфере гражданского чрезвычайного планирования и управления кризисами, сообщает пресс-служба МЧС.

К.Гейдаров на встрече в Баку отметил важность регулярного участия сотрудников МЧС в организуемых как со стороны НАТО, так и совместно различных учениях, пленарных заседаниях и семинарах.

Дж.Аппатурай высоко оценил деятельность сотрудников МЧС Азербайджана в направлении получения знаний и опыта в соответствующих структурах НАТО.

Р.Бабаев

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Тэги: НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО, МЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]