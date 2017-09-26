Глава МЧС Азербайджана обсудил вопросы сотрудничества с представителем генсека НАТО по Кавказу

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай обсудили двустороннее сотрудничество между соответствующими структурами в сфере гражданского чрезвычайного планирования и управления кризисами, сообщает пресс-служба МЧС.

К.Гейдаров на встрече в Баку отметил важность регулярного участия сотрудников МЧС в организуемых как со стороны НАТО, так и совместно различных учениях, пленарных заседаниях и семинарах.

Дж.Аппатурай высоко оценил деятельность сотрудников МЧС Азербайджана в направлении получения знаний и опыта в соответствующих структурах НАТО.

Р.Бабаев