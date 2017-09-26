В Анголе впервые за более чем 35 лет в должность вступил новый президент

Бывший министр обороны Анголы Жоау Лоуренсу вступил в должность президента страны, сменив соратника Жозе Эдуарду душ Сантуша, который занимал эту должность на протяжении последних 38 лет, сообщили во вторник португальские СМИ.
По данным СМИ, ранее Ж.Эдуарду душ Сантуш лично выбрал Ж.Лоуренсу в качестве преемника.
63-летний Ж.Лоуренсу ранее пообещал привлечь в Анголу иностранных инвесторов, а также заявил, что хочет быть признан как лидер, осуществивший в стране "экономическое чудо".
В августе в Анголе прошли выборы, в результате которых большинство голосов набрала правящая партия Народное движение за освобождение Анголы - Партия труда (МПЛА). Таким образом, именно кандидат от этой партии - Ж.Лоуренсу - занял пост президента. По итогам выборов МПЛА также получила абсолютное большинство мест в парламенте - 150 из 220.
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