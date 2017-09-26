Судьба берлинского аэропорта Тегель остается под вопросом после референдума

Большинство (56%) жителей Берлина и 9 из 12 районов германской столицы высказались за сохранение аэропорта Тегель на референдуме в минувшие выходные, однако эксперты считают его устаревшим, и берлинские власти предпочли бы его закрыть.

При этом ситуация осложняется тем, что разрешение на эксплуатацию нового аэропорта Берлин-Бранденбург (BER) в Шёнефельде на юго-востоке города предписывает обязательное закрытие Тегеля не позднее полугода после введение в эксплуатацию BER.

Как сообщает Deutsche Welle, референдум в данном случае не имеет обязательной юридической силы, его можно назвать опросом общественного мнения. Однако столичный Сенат вряд ли пойдет против воли большинства: правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер уже заявил, что начнет переговоры с двумя другими собственниками управляющей компании берлинских аэропортов (правительствами Германии и федеральной земли Бранденбург) о возможности пересмотра их позиций по поводу обязательного закрытия Тегеля.

Сторонники закрытия Тегеля говорили, что бетонный шестиугольник, построенный в 1970-е годы, устарел, не соответствует современным требованиям по безопасности и требует миллиардных инвестиций. Городские власти планировали построить на его месте технопарк, а также дешевое жилье, которого так не хватает.

В свою очередь "фанаты Тегеля", как окрестили их берлинские СМИ, говорили о том, что новый аэропорт Берлин-Бранденбург будет перегружен с первого дня работы, и что Тегель мог бы обслуживать порядка 10 млн пассажиров год, преимущественно внутригерманских и европейских рейсов.

Сейчас в Тегель выполняют рейсы, среди прочего, авиакомпании S7 (из Москвы и Петербурга) и Utair (из Москвы).

Тегель был открыт в 1948 году на территории западной оккупационной зоны Берлина буквально за три месяца. Несмотря на свою тесноту, он пользуется огромной популярностью среди жителей и гостей Берлина из-за своей близости к центру города.

Строительство нового аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта было начато в 2006 году, к тому времени проектирование шло уже 20 лет, однако это не помогло избежать технических проблем и ошибок. Аэропорт должен был открыться еще осенью 2011 года. Однако в конце декабря 2016 года сроки ввода воздушной гавани в эксплуатацию были перенесены уже в пятый раз, теперь открытие ожидается не ранее 2019 года.

К тому же выяснилось, что проектировщики нового аэропорта ошиблись в расчетах и что он будет слишком мал. В результате берлинское отделение Свободной демократической партии Германии (СвДП) сделало из судьбы аэропорта политическую кампанию, направленную против правящей в городе коалиции социал-демократов, "зеленых" и экс-коммунистов из Левой партии. Кампанию поддержала бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair, планирующая расширять присутствие на рынке Германии.

Поскольку одним из собственников управляющей компании аэропорта является правительство Германии, раньше января переговоры по существу не начнутся. Формирование новой правительственной коалиции в стране может продолжиться, по словам канцлера Ангелы Меркель, до Рождества.