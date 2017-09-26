Короля Саудовской Аравии ждут в РФ в начале октября - Богданов

Король Саудовской Аравии Салман II посетит Россию в первых числах октября, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"В первых числах октября. Это уже известно", - сказал М.Богданов во вторник журналистам, отвечая на вопрос, в каких числах король Саудовской Аравии посетит РФ.

Ранее в Кремле подтвердили информацию о готовящемся визите в РФ короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул - Азиза Аль Сауда и пообещали своевременно объявить о его сроках.

"Сообщим своевременно", - сказал 21 сентября "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что саудовский монарх может приехать в Россию 4-7 октября.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России ждут визита короля Саудовской Аравии, отметив, что это будет историческое событие, которое придаст новый импульс отношениях двух государств.

13 сентября в ходе встречи с министром культуры и информации Саудовской Аравии В.Матвиенко отметила, что их беседа проходит "буквально за считанные недели до государственного визита его величества короля Саудовской Аравии и его встречи с президентом РФ".