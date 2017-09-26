Короля Саудовской Аравии ждут в РФ в начале октября - Богданов

Король Саудовской Аравии Салман II посетит Россию в первых числах октября, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"В первых числах октября. Это уже известно", - сказал М.Богданов во вторник журналистам, отвечая на вопрос, в каких числах король Саудовской Аравии посетит РФ.
Ранее в Кремле подтвердили информацию о готовящемся визите в РФ короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул - Азиза Аль Сауда и пообещали своевременно объявить о его сроках.
"Сообщим своевременно", - сказал 21 сентября "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что саудовский монарх может приехать в Россию 4-7 октября.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России ждут визита короля Саудовской Аравии, отметив, что это будет историческое событие, которое придаст новый импульс отношениях двух государств.
13 сентября в ходе встречи с министром культуры и информации Саудовской Аравии В.Матвиенко отметила, что их беседа проходит "буквально за считанные недели до государственного визита его величества короля Саудовской Аравии и его встречи с президентом РФ".
Позиция НАТО по вопросам безопасности на Южном Кавказе является важным элементом стабильности в регионе - Минобороны Азербайджана
Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу считает возможным пересмотр состав Минской группы по Нагорному Карабаху
Глава МЧС Азербайджана обсудил вопросы сотрудничества с представителем генсека НАТО по Кавказу
Azeravtoyol получит 3,5 млн манат на строительство автодороги в Сальянском районе
SOCAR сократила в 2016г капвложения на 20%
Себестоимость газодобычи на месторождениях SOCAR в 2016г увеличилась почти на 18%
Крупнейший алмаз за столетие Lesedi la Rona продан за $53 млн, ниже первых оценок
Бангкок стал самым популярным городом у туристов в 2016 году
Власти Азербайджана отстроят заново 5 домов, пострадавших от взрыва на складе боеприпасов в августе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Мардакянский пляж был очищен от мусора в рамках международной экологической акции в Баку
Руководитель Управления по делам СНГ Россотрудничества посетил с рабочим визитом Азербайджан
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»