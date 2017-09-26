Парламент Грузии большинством голосов без поддержки оппозиции принял конституционные изменения

Парламент Грузии во вторник на внеочередном заседании 117 голосами "за" принял в окончательном чтении законопроект о конституционных изменениях.
Представители парламентской оппозиции, после сделанных критических заявлений в адрес обновленного Основного закона, который, по их мнению, отнимает у народа право на избрание президента и передает это право назначенным властями выборщикам, покинули зал заседания до голосования.
В оппозиции считают, что правящая партия "Грузинская мечта", имеющая в парламенте конституционное большинство для продления своего правления отказалась от проведения очередных парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе и вписала в Конституцию, что выборы по пропорциональной системе пройдут с 2024 года.
Оппозиционеры считают, что действующая мажоритарно-пропорциональная система выборов обеспечивает правящей партии беспроигрышные выборы, так как в парламент избираются 77 депутатов по партийным спискам и 73 по мажоритарным (На парламентских выборах в 2016 году из 73 мажоритарных депутатов - 71 были избраны от правящей партии "Грузинская мечта" - ИФ).
"Изменяя Конституцию, вы делаете все, чтобы надолго остаться во власти, поэтому вы узурпируете власть, и ни о какой демократии речь идти не может", - заявил на заседании лидер партии "Единое национальное движение", депутат Ника Мелия.
Обвинения оппозиции представители парламентского большинства сочли несущественными, "продиктованными узко партийными, а не государственными интересами".
"Оппозиция сегодня сбежала из зала, потому что боится получить ответы на заданные свои вопросы. Мы разработали конституционные изменения, отвечающие высшим европейским стандартам. Что касается Венецианской комиссии, она дала позитивную оценку нашим конституционным изменениям", - сказал на заседании председатель парламента Ираклий Кобахидзе.
Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили ранее не раз выражал негативное отношение к рассматриваемому в парламенте законопроекту по конституционным изменениям, считая, что они "имеют изъяны и не являются документом согласия".
Президент Г.Маргвелашвили имеет право наложить вето на принятые сегодня парламентом конституционные изменения, однако парламентское большинство, располагая необходимым количеством мандатов, без особых проблем преодолеет его.
Позиция НАТО по вопросам безопасности на Южном Кавказе является важным элементом стабильности в регионе - Минобороны Азербайджана
Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу считает возможным пересмотр состав Минской группы по Нагорному Карабаху
Глава МЧС Азербайджана обсудил вопросы сотрудничества с представителем генсека НАТО по Кавказу
Azeravtoyol получит 3,5 млн манат на строительство автодороги в Сальянском районе
SOCAR сократила в 2016г капвложения на 20%
Себестоимость газодобычи на месторождениях SOCAR в 2016г увеличилась почти на 18%
Крупнейший алмаз за столетие Lesedi la Rona продан за $53 млн, ниже первых оценок
Бангкок стал самым популярным городом у туристов в 2016 году
Власти Азербайджана отстроят заново 5 домов, пострадавших от взрыва на складе боеприпасов в августе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Мардакянский пляж был очищен от мусора в рамках международной экологической акции в Баку
Руководитель Управления по делам СНГ Россотрудничества посетил с рабочим визитом Азербайджан
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»