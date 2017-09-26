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Регион 26.09.2017 19:02

Парламент Грузии большинством голосов без поддержки оппозиции принял конституционные изменения

Парламент Грузии во вторник на внеочередном заседании 117 голосами "за" принял в окончательном чтении законопроект о конституционных изменениях.

Представители парламентской оппозиции, после сделанных критических заявлений в адрес обновленного Основного закона, который, по их мнению, отнимает у народа право на избрание президента и передает это право назначенным властями выборщикам, покинули зал заседания до голосования.

В оппозиции считают, что правящая партия "Грузинская мечта", имеющая в парламенте конституционное большинство для продления своего правления отказалась от проведения очередных парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе и вписала в Конституцию, что выборы по пропорциональной системе пройдут с 2024 года.

Оппозиционеры считают, что действующая мажоритарно-пропорциональная система выборов обеспечивает правящей партии беспроигрышные выборы, так как в парламент избираются 77 депутатов по партийным спискам и 73 по мажоритарным (На парламентских выборах в 2016 году из 73 мажоритарных депутатов - 71 были избраны от правящей партии "Грузинская мечта" - ИФ).

"Изменяя Конституцию, вы делаете все, чтобы надолго остаться во власти, поэтому вы узурпируете власть, и ни о какой демократии речь идти не может", - заявил на заседании лидер партии "Единое национальное движение", депутат Ника Мелия.

Обвинения оппозиции представители парламентского большинства сочли несущественными, "продиктованными узко партийными, а не государственными интересами".

"Оппозиция сегодня сбежала из зала, потому что боится получить ответы на заданные свои вопросы. Мы разработали конституционные изменения, отвечающие высшим европейским стандартам. Что касается Венецианской комиссии, она дала позитивную оценку нашим конституционным изменениям", - сказал на заседании председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили ранее не раз выражал негативное отношение к рассматриваемому в парламенте законопроекту по конституционным изменениям, считая, что они "имеют изъяны и не являются документом согласия".

Президент Г.Маргвелашвили имеет право наложить вето на принятые сегодня парламентом конституционные изменения, однако парламентское большинство, располагая необходимым количеством мандатов, без особых проблем преодолеет его.

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