Европейская комиссия опубликовала во вторник инструкцию по применению законодательства Евросоюза по защите потребителей к продовольственным продуктам, представленным на рынке ЕС в "двухуровневом качестве".
"Предложение двух разных продуктов в одинаковой упаковке и под одной маркой является незаконной практикой обмана по отношению к потребителям, которая ярко иллюстрирует тот факт, что мы сможем решить проблемы транснационального характера, только работая вместе на уровне ЕС", - заявила, представляя на пресс-конференции в Брюсселе эту инициативу Еврокомиссии, член ЕК по юстиции и правам потребителей Вера Юрова.
Она отметила, что государства-члены ЕС, страдающие от такой практики, не в состоянии в одиночку найти средства для исправления подобной ситуации, которая, по ее словам, "слишком затянулась".
"Я решительно настроена положить конец этой практике, запрещенной законодательством ЕС, и добиться того, чтобы ко всем потребителям было равное отношение", - заверила еврокомиссар.
На важность решения этой проблемы указал в Европарламенте 13 сентября в своем докладе о состоянии Евросоюза председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
"Я не соглашусь с тем, что в некоторых регионах Европы людям предлагают продовольственные продукты худшего качества, чем в других странах, однако под идентичными маркой и упаковкой", - заявил глава Еврокомиссии.
Предложенный документ призван помочь национальным властям определять, нарушает или нет предприятие законодательство ЕС, когда продает свои продукты разного качества в разные страны.
В случае если нарушение имеет транснациональный характер, органы, отвечающие за защиту потребителей, могут противодействовать этому на общеевропейском уровне, объясняют в Еврокомиссии, которая обязуется помогать государствам-членам в этом вопросе.
Помимо выпущенной инструкции, Еврокомиссия разработает методологию, направленную на улучшение сравнительных тестов продовольственных продуктов, основанных на солидной научной базе. Один млн евро выделен для Совместного центра исследований, который занимается разработкой такой методологии.
Европейская комиссия примет 13 октября участие в "саммите потребителей" - министерском совещании в Братиславе, организованном правительствами Словакии и Чехии и посвященном "двойному уровню качества продуктов" в ЕС.
Алиев встретился в Баку с госсекретарем Совбеза Беларуси
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 131 раз - Минобороны Азербайджана
Позиция НАТО по вопросам безопасности на Южном Кавказе является важным элементом стабильности в регионе - Минобороны Азербайджана
АБР готов в 2018-2020гг предоставить Азербайджану кредитов на $1,6 млрд
Азербайджан и ВБ планирует в начале 2018г провести переговоры по кредиту на AzRIP-3
SOCAR Trading: нефтяные цены в диапазоне $40-60 за баррель – это надолго
В Азербайджане в ДТП погибли 7 человек - МЧС
Крупнейший алмаз за столетие Lesedi la Rona продан за $53 млн, ниже первых оценок
Бангкок стал самым популярным городом у туристов в 2016 году
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку прошла лекция-семинар о творчестве скульптора Якова Бельзина
В Баку прошел круглый стол «Мультикультурализм в туризме Азербайджана и России»
В Баку прошёл вебинар «К 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»