Европейская комиссия опубликовала во вторник инструкцию по применению законодательства Евросоюза по защите потребителей к продовольственным продуктам, представленным на рынке ЕС в "двухуровневом качестве".

"Предложение двух разных продуктов в одинаковой упаковке и под одной маркой является незаконной практикой обмана по отношению к потребителям, которая ярко иллюстрирует тот факт, что мы сможем решить проблемы транснационального характера, только работая вместе на уровне ЕС", - заявила, представляя на пресс-конференции в Брюсселе эту инициативу Еврокомиссии, член ЕК по юстиции и правам потребителей Вера Юрова.

Она отметила, что государства-члены ЕС, страдающие от такой практики, не в состоянии в одиночку найти средства для исправления подобной ситуации, которая, по ее словам, "слишком затянулась".

"Я решительно настроена положить конец этой практике, запрещенной законодательством ЕС, и добиться того, чтобы ко всем потребителям было равное отношение", - заверила еврокомиссар.

На важность решения этой проблемы указал в Европарламенте 13 сентября в своем докладе о состоянии Евросоюза председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я не соглашусь с тем, что в некоторых регионах Европы людям предлагают продовольственные продукты худшего качества, чем в других странах, однако под идентичными маркой и упаковкой", - заявил глава Еврокомиссии.

Предложенный документ призван помочь национальным властям определять, нарушает или нет предприятие законодательство ЕС, когда продает свои продукты разного качества в разные страны.

В случае если нарушение имеет транснациональный характер, органы, отвечающие за защиту потребителей, могут противодействовать этому на общеевропейском уровне, объясняют в Еврокомиссии, которая обязуется помогать государствам-членам в этом вопросе.

Помимо выпущенной инструкции, Еврокомиссия разработает методологию, направленную на улучшение сравнительных тестов продовольственных продуктов, основанных на солидной научной базе. Один млн евро выделен для Совместного центра исследований, который занимается разработкой такой методологии.

Европейская комиссия примет 13 октября участие в "саммите потребителей" - министерском совещании в Братиславе, организованном правительствами Словакии и Чехии и посвященном "двойному уровню качества продуктов" в ЕС.