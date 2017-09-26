Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу считает возможным пересмотр состав Минской группы по Нагорному Карабаху

Состав Минской группы ОБСЕ может быть пересмотрен, заявил специальный представитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

«Мы понимаем недовольство азербайджанской стороны деятельностью Минской группы ОБСЕ, так как никаких фактических подвижек в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта не достигнуты. В следующем году исполняется 25 лет со дня создания МГ ОБСЕ, в связи с чем ее состав может быть пересмотрен», - отметил К.Вигенин на встрече с руководителями политических партий, представленных в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана.

По его словам, армяно-азербайджанский конфликт необходимо держать в центре внимания постоянно, а не только во время нарушения режима прекращения огня.

«Не только члены МГ ОБСЕ, но и другие государства должны вносить вклад в разрешение конфликта», - подчеркнул К.Вигенин, отметив, что в рамках визита в Азербайджан встретился с вынужденными переселенцами из оккупированного Арменией Зангиланского района.

К.Вигенин добавил, что необходимо скорейшее мирное урегулирование конфликта.

Р.Бабаев