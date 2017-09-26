Курс манат/доллар на 27 сентября - 1,7002 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 сентября установил на уровне 1,7002 манат /$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

На 26 сентября курс составлял 1,7008 манат/$1

А.Азизов