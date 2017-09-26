Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова обсудили текущие и перспективные вопросы двустороннего взаимодействия, сообщила компания.

"Особое внимание было уделено поставкам российского газа в Болгарию и его транзита через территорию республики в контексте реализации проекта "Турецкий поток", - говорится в сообщении.

Болгарии не удалось стать транзитером российского газа в Европу из-за провала проекта строительства газопровода "Южный поток" по дну Черного моря, который был переориентирован в "Турецкий поток".

В настоящее время "Газпром" поставляет через территорию Украины и Болгарии газ в Турцию по Трансбалканскому газопроводу. Планируется, что со строительством "Турецкого потока" основной объем украинского транзита будет перенаправлен в новую трубу.

Ранее зампред правления "Газпрома" Александр Медведев говорил, что болгарский участок трансбалканского газопровода после запуска газопровода "Турецкий поток" может быть переведен в реверс. "Болгария (болгарский участок Трансбалканского газопровода - ИФ) будет использоваться, только в другом направлении", - сказал он.

"Газпром" уже начал строительство газопровода "Турецкий поток" также через Черное море, цель которого в том числе избежать транзита газа через Украину. Одна нитка "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год предназначена для турецкого рынка. Вторая, аналогичной мощности, - для европейского рынка. Газопроводы по европейской территории, по которым российский газ поступит в Европу, еще не определены, и это будет зависеть от итогов переговоров "Газпрома" со своими потребителями.

В 2016 году "Газпром" поставил в Болгарию 3,18 млрд куб. м газа - на 2,1% больше, чем в 2015 году.