ЦИК Киргизии удовлетворила просьбу кандидата в президенты Ташиева исключить его из числа претендентов на пост главы государства

Центральная избирательная комиссия Киргизии сняла с предвыборной гонки кандидата в президенты страны Камчыбека Ташиева, удовлетворив его заявление с отказом продолжать предвыборную кампанию, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК республики.
"ЦИК принял решение снять кандидатуру К.Ташиева с президентских выборов. Соответствующее решение было принято на основании поданного личного заявления кандидата. Комиссия удовлетворила заявление претендента", - сообщил собеседник агентства.
Ранее К.Ташиев заявил о снятии своей кандидатуры с предвыборной гонки в пользу кандидата от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Сооронбая Жээнбекова.
"Общее количество претендентов на пост главы государства составляет 12 человек. Фамилию К.Ташиева вычеркнут в бюллетене для голосования", - отметил представитель пресс-службы.
24 сентября ЦИК Киргизии, рассмотрев жалобу по факту агитации со стороны религиозного деятеля республики Чубака ажы Жалилова в пользу одного из кандидатов в президенты, вынес предупреждение К.Ташиеву о недопустимости нарушения закона об агитации. Предупреждение также получил сам Чубак ажы Жалилов.
К.Ташиев является сопредседателем оппозиционной политической партии "Ата-Журт", которая после апрельской революции в 2010 году сенсационно победила на внеочередных парламентских выборах.
В 2015 году перед очередными выборами в парламент "Ата-Журт", объединившись с партией "Республика", также прошла в парламент. Фракция "Республика-Ата-Журт" имеет 28 депутатских мандатов из 120 в парламенте Киргизии.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Число претендентов составляет 12 человек. Согласно мнению большинства киргизских политологов, основная борьба за президентское кресло развернется между тремя бывшими премьер-министрами - кандидатом от Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) С.Жээнбековым, лидером парламентской оппозиционной фракции Омурбеком Бабановым и лидером партии "Ак-Шумкар" (Белый сокол) Темиром Сариевым.
Было объявлено о создании тандема О.Бабанова и другого кандидата в президенты, лидера оппозиционной парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыта Торобаева. Последний поддержал выдвижение О.Бабанова на должность президента Киргизии.
Шестилетний президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря. Согласно Конституции страны, он не имеет права повторно баллотироваться на эту должность.
Алиев встретился в Баку с госсекретарем Совбеза Беларуси
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 131 раз - Минобороны Азербайджана
Позиция НАТО по вопросам безопасности на Южном Кавказе является важным элементом стабильности в регионе - Минобороны Азербайджана
АБР готов в 2018-2020гг предоставить Азербайджану кредитов на $1,6 млрд
Азербайджан и ВБ планирует в начале 2018г провести переговоры по кредиту на AzRIP-3
SOCAR Trading: нефтяные цены в диапазоне $40-60 за баррель – это надолго
В Азербайджане в ДТП погибли 7 человек - МЧС
Крупнейший алмаз за столетие Lesedi la Rona продан за $53 млн, ниже первых оценок
Бангкок стал самым популярным городом у туристов в 2016 году
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку прошла лекция-семинар о творчестве скульптора Якова Бельзина
В Баку прошел круглый стол «Мультикультурализм в туризме Азербайджана и России»
В Баку прошёл вебинар «К 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»