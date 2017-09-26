ЦИК Киргизии удовлетворила просьбу кандидата в президенты Ташиева исключить его из числа претендентов на пост главы государства

Центральная избирательная комиссия Киргизии сняла с предвыборной гонки кандидата в президенты страны Камчыбека Ташиева, удовлетворив его заявление с отказом продолжать предвыборную кампанию, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК республики.

"ЦИК принял решение снять кандидатуру К.Ташиева с президентских выборов. Соответствующее решение было принято на основании поданного личного заявления кандидата. Комиссия удовлетворила заявление претендента", - сообщил собеседник агентства.

Ранее К.Ташиев заявил о снятии своей кандидатуры с предвыборной гонки в пользу кандидата от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Сооронбая Жээнбекова.

"Общее количество претендентов на пост главы государства составляет 12 человек. Фамилию К.Ташиева вычеркнут в бюллетене для голосования", - отметил представитель пресс-службы.

24 сентября ЦИК Киргизии, рассмотрев жалобу по факту агитации со стороны религиозного деятеля республики Чубака ажы Жалилова в пользу одного из кандидатов в президенты, вынес предупреждение К.Ташиеву о недопустимости нарушения закона об агитации. Предупреждение также получил сам Чубак ажы Жалилов.

К.Ташиев является сопредседателем оппозиционной политической партии "Ата-Журт", которая после апрельской революции в 2010 году сенсационно победила на внеочередных парламентских выборах.

В 2015 году перед очередными выборами в парламент "Ата-Журт", объединившись с партией "Республика", также прошла в парламент. Фракция "Республика-Ата-Журт" имеет 28 депутатских мандатов из 120 в парламенте Киргизии.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Число претендентов составляет 12 человек. Согласно мнению большинства киргизских политологов, основная борьба за президентское кресло развернется между тремя бывшими премьер-министрами - кандидатом от Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) С.Жээнбековым, лидером парламентской оппозиционной фракции Омурбеком Бабановым и лидером партии "Ак-Шумкар" (Белый сокол) Темиром Сариевым.

Было объявлено о создании тандема О.Бабанова и другого кандидата в президенты, лидера оппозиционной парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыта Торобаева. Последний поддержал выдвижение О.Бабанова на должность президента Киргизии.

Шестилетний президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря. Согласно Конституции страны, он не имеет права повторно баллотироваться на эту должность.