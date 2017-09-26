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Дальнее зарубежье 26.09.2017 17:21

Финансирование Бундестага нового созыва будет увеличено на 200 млн евро

Содержание Бундестага нового созыва обойдется налогоплательщикам Германии в ближайшие четыре года дополнительно более чем в 200 млн евро, сообщает издание Bild.

В связи с увеличением количества членов на 79 человек на одни только зарплаты депутатов и выплаты их помощникам ежегодно будут выделяться дополнительно около 33 млн евро.

Зарплата каждого депутата составит около 9,5 тыс. евро в месяц плюс необлагаемые налогом выплаты в размере 4,318 тыс. евро. Суммарно на всех помощников один депутат может тратить почти 21 тыс. евро в месяц. Помимо этого, у депутатов есть право на компенсацию расходов за технику и материалы для своих офисов на сумму 12 тыс. евро в год. Общая стоимость внутренних и зарубежных командировок депутатов составит почти 15 млн евро, сообщает Deutsche Welle.

Финансирование парламентских фракций также приведет к увеличению расходов. Каждая из них получает 411,313 тыс. евро ежемесячно, а также дополнительно более 8,5 тыс. евро на каждого депутата. Оппозиционным фракциям полагается еще 15-процентная надбавка.

Как следует из публикации Bild, немалые суммы в виде пособий также будут выделены бывшим депутатам, которые из-за результатов выборов потеряли свои места в Бундестаге. ХДС/ХСС и СДПГ вместе не досчитались 105 депутатов, вместо которых пришли представители СвДП и АдГ.

В воскресенье в Германии прошли выборы в парламент страны. Блок ХДС/ХСС получает в нем 246 мест, набрав 32,9%, Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) - 153 мандата с 20,5%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - получила 94 места с 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получают 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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