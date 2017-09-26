Себестоимость газодобычи на месторождениях SOCAR в 2016г увеличилась почти на 18%

Себестоимость газодобычи на месторождениях SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2016 году увеличилась на 17,7% в сравнении с показателем 2015 года – до 46,77 манат за 1 тыс. кубометров, сообщается в отчете SOCAR о деятельности за 2016 год.

В структуре себестоимости удельный вес заработной платы составил 9,9%, отчислений на социальное страхование – 2%, амортизационных отчислений – 29,4%, расходов на ремонтные услуги – 6,5%, расходов на технические услуги – 4,3%, расходов на материалы – 3,2%, налога на недра – 13,2%, транспортных расходов – 17,2%, остальное - прочие расходы.

По данным отчета, в 2016 году добыча газа производственным объединением "Азнефть" (структура SOCAR по добыче нефти и газа – ИФ) сократилась по сравнению с 2015 годом на 8,6% - до 5 млрд 620,6 млн кубометров.

А.Азизов