SOCAR сократила в 2016г капвложения на 20%

Капитальные вложения компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2016 году составили 774 млн 817,3 тыс. манатов, что на 20% ниже показателя 2015 года, говорится в годовом отчете компании за 2016 год, опубликованном на сайте SOCAR.

Фактические капитальные затраты SOCAR в 2016 году оказались на 42,3% меньше запланированных.

Согласно отчету, в минувшем году затраты компании на бурение составили 196 млн 56,3 тыс. манатов (в том числе на разведочное бурение - 5 млн 487,8 тыс. манатов, на эксплуатационное - 190 млн 568,5 тыс. манатов). При этом фактические капзатраты на бурение оказались на 52,9% меньше запланированных.

Кроме этого, капвложения по компании на строительные работы в 2016 году составили 476 млн 604,2 тыс. манатов, на оборудование, не требующее установки - 81 млн 741 тыс. манатов, на геологоразведочные работы - 20 млн 415,8 тыс. манатов, остальное - прочие.

В 2016 году компанией были сданы в эксплуатацию основные фонды на 1 млрд 295 млн 320,2 тыс. манатов, что на 48,3% больше показателя 2015 года.

А.Азизов