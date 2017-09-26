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Транспорт и связь 26.09.2017 17:55

Azeravtoyol получит 3,5 млн манат на строительство автодороги в Сальянском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" из госбюджета 3,5 млн манат на строительство автодороги Гарачала-Дюзянлик-Пейк-Биринджи Варлы в Сальянском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Автодорога соединяет четыре населенных пункта, в которых проживают 8 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Ф.Исазаде

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Тэги: АВТОДОРОГА, СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]