Azeravtoyol получит 3,5 млн манат на строительство автодороги в Сальянском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" из госбюджета 3,5 млн манат на строительство автодороги Гарачала-Дюзянлик-Пейк-Биринджи Варлы в Сальянском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Автодорога соединяет четыре населенных пункта, в которых проживают 8 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Ф.Исазаде