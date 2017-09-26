Azeravtoyol получит 3,5 млн манат на строительство автодороги в Сальянском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" из госбюджета 3,5 млн манат на строительство автодороги Гарачала-Дюзянлик-Пейк-Биринджи Варлы в Сальянском районе.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Автодорога соединяет четыре населенных пункта, в которых проживают 8 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.
Ф.Исазаде
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