Позиция НАТО по вопросам безопасности на Южном Кавказе является важным элементом стабильности в регионе - Минобороны Азербайджана

Позиция НАТО по вопросам безопасности на Южном Кавказе является важным элементом мира и стабильности в регионе, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
З.Гасанов принял во вторник в Баку делегацию, возглавляемую специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«З.Гасанов отметил, что Азербайджан является партнером НАТО. Он особо подчеркнул, что позиция Альянса относительно безопасности на Южном Кавказе служит укреплению Евроатлантической безопасности, является важным элементом мира и стабильности в регионе»,- говорится в сообщении.
Азербайджанский министр высоко оценил политическую поддержку, оказываемую НАТО территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.
«З.Гасанов подчеркнул, что военная агрессия Армении является серьезной угрозой для региональной безопасности»,- отмечается в сообщении.
В свою очередь, как сообщает оборонное ведомство, Дж.Аппатурай высоко оценил отношения между НАТО и Азербайджаном, выразил признательность за вклад, внесенный азербайджанскими миротворцами в международную безопасность в рамках операций, проводимых в Афганистане, дальнейшее углубление сотрудничества и их активное участие в различных программах Альянса.
В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по проектам, осуществляемым в рамках различных программ, текущем состоянии и перспективах развития связей между Азербайджаном и НАТО.
Ф.Исазаде
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