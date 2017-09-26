Позиция НАТО по вопросам безопасности на Южном Кавказе является важным элементом стабильности в регионе - Минобороны Азербайджана

Позиция НАТО по вопросам безопасности на Южном Кавказе является важным элементом мира и стабильности в регионе, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

З.Гасанов принял во вторник в Баку делегацию, возглавляемую специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«З.Гасанов отметил, что Азербайджан является партнером НАТО. Он особо подчеркнул, что позиция Альянса относительно безопасности на Южном Кавказе служит укреплению Евроатлантической безопасности, является важным элементом мира и стабильности в регионе»,- говорится в сообщении.

Азербайджанский министр высоко оценил политическую поддержку, оказываемую НАТО территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

«З.Гасанов подчеркнул, что военная агрессия Армении является серьезной угрозой для региональной безопасности»,- отмечается в сообщении.

В свою очередь, как сообщает оборонное ведомство, Дж.Аппатурай высоко оценил отношения между НАТО и Азербайджаном, выразил признательность за вклад, внесенный азербайджанскими миротворцами в международную безопасность в рамках операций, проводимых в Афганистане, дальнейшее углубление сотрудничества и их активное участие в различных программах Альянса.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по проектам, осуществляемым в рамках различных программ, текущем состоянии и перспективах развития связей между Азербайджаном и НАТО.

Ф.Исазаде



