МИД РФ призвал сирийскую оппозицию сформировать консолидированную делегацию на переговорах в Женеве

В МИД РФ настоятельно призывают сирийскую оппозицию активизировать усилия по формированию единой делегации для участия в прямых переговорах с правительством Сирии в Женеве.

"С российской стороны прозвучал настоятельный призыв к активизации усилий по формированию консолидированной делегации от оппозиции, представляющей различные оппозиционные группы, которая могла бы выступить в качестве ответственного партнера на прямых переговорах с делегацией правительства САР в Женеве под эгидой ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.

Документ опубликован по итогам встречи замглавы МИД РФ Михаила Богданова с делегацией сирийского оппозиционного Движения за национальное обновление во главе с его руководителем Убейдой Наххасом.

В сообщении отмечается, что в ходе беседы состоялось обсуждение всего комплекса вопросов политического урегулирования кризиса в Сирии, в том числе степени готовности сирийской оппозиции к конструктивному диалогу с Дамаском.