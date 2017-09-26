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СНГ 26.09.2017 20:24

МИД РФ призвал сирийскую оппозицию сформировать консолидированную делегацию на переговорах в Женеве

В МИД РФ настоятельно призывают сирийскую оппозицию активизировать усилия по формированию единой делегации для участия в прямых переговорах с правительством Сирии в Женеве.

"С российской стороны прозвучал настоятельный призыв к активизации усилий по формированию консолидированной делегации от оппозиции, представляющей различные оппозиционные группы, которая могла бы выступить в качестве ответственного партнера на прямых переговорах с делегацией правительства САР в Женеве под эгидой ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.

Документ опубликован по итогам встречи замглавы МИД РФ Михаила Богданова с делегацией сирийского оппозиционного Движения за национальное обновление во главе с его руководителем Убейдой Наххасом.

В сообщении отмечается, что в ходе беседы состоялось обсуждение всего комплекса вопросов политического урегулирования кризиса в Сирии, в том числе степени готовности сирийской оппозиции к конструктивному диалогу с Дамаском.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]