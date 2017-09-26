ЛАГ призывает Багдад и курдов к диалогу после референдума о самоопределении

Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль-Гейт призвал иракские власти и курдов к диалогу и взаимопониманию после прошедшего референдума о самоопределении Иракского Курдистана, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Негативных последствий данного шага (референдума - ИФ) все еще можно избежать, если все стороны проявят мудрость и ответственность, а также будут соблюдать принципы, на которых построено государство Ирак", - заявил он.

Он подчеркнул, что в интересах руководства страны "сохранить единый, федеративный и демократический Ирак".

Накануне в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. По итогам подсчета 10% бюллетеней, "за" независимость региона высказались 93% участников референдума. Окончательные результаты, как ожидается, станут известны позже на этой неделе.