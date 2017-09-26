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СНГ 26.09.2017 21:29

Белорусский спецназ и ВДВ России проводят учения, они продлятся до 8 октября, сообщают в Минске

В Белоруссии начались белорусско-российские учения сил спецопераций и ВДВ.

"В рамках двустороннего военного сотрудничества между силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил Российской Федерации в период с 25 сентября по 8 октября 2017 года на территории Республики Беларусь проходит совместное тактико-специальное учение групп специального назначения", - сообщили во вторник в Минобороны Беларуси.

Там отметили, что целью учения является получение практики личным составом при совместных действиях, обмен опытом при выполнении различных задач, а также совершенствование полевой выучки военнослужащих.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, УЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]