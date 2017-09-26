Белорусский спецназ и ВДВ России проводят учения, они продлятся до 8 октября, сообщают в Минске

В Белоруссии начались белорусско-российские учения сил спецопераций и ВДВ.

"В рамках двустороннего военного сотрудничества между силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил Российской Федерации в период с 25 сентября по 8 октября 2017 года на территории Республики Беларусь проходит совместное тактико-специальное учение групп специального назначения", - сообщили во вторник в Минобороны Беларуси.

Там отметили, что целью учения является получение практики личным составом при совместных действиях, обмен опытом при выполнении различных задач, а также совершенствование полевой выучки военнослужащих.