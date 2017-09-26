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Регион 26.09.2017 20:45

Турция готова ввести войска в Иракский Курдистан в случае соответствующего обращения Багдада

Анкара предупредила страны о недопустимости попыток признания итогов референдума о независимости в Иракском Курдистане, прошедшем 25 сентября, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В МИД Турции были приглашены послы стран-постоянных членов СБ ООН, а также послы Германии и Саудовской Аравии, до сведения которых была доведена позиция Анкары", - сообщил М.Чавушоглу, которого во вторник цитируют турецкие СМИ.

Министр заявил, что Анкара готова поддержать Багдад в вопросе обеспечения целостности Ирака.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Ирака не на словах. Если власти Ирака обратятся к Анкаре с соответствующим призывом, то мы поддержим усилия по защите единства соседней страны", - сказал М.Чавушоглу.

Комментируя возможность операции вооруженных сил Турции в Ираке, министр отметил, что Анкара перейдет к действиям в случае соответствующего обращения властей Ирака.

"Если в Багдаде призовут Турцию к действиям, то мы воспользуемся правом, основанным на международном праве. Для Анкары главное - позиция центральных властей Ирака", - подчеркнул глава МИД Турции.

По его словам, угроза в отношении этнических туркоманов в Ираке также будет расценена Анкарой в качестве повода для военной операции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, КУРДИСТАН, РЕФЕРЕНДУМ


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