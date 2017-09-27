В Азербайджане в ДТП погибли 7 человек - МЧС

Семь человек погибли в результате ДТП в Исмаиллинском районе Азербайджана, сообщает МЧС республики.

"ДТП произошло в результате столкновения автомобилей марок "Toyota" и "Opel". В ДТП погибли водитель и 6 пассажиров, которые находились в автомобиле "Opel", трое человек, находившихся во втором автомобиле, получили различные травмы", - отмечает МЧС.

Оба автомобиля в результате ДТП были полностью деформированы и тела погибших, а также пострадавших спасателям МЧС пришлось извлекать из автомобилей.

А.Азизов