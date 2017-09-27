В Азербайджане в ДТП погибли 7 человек - МЧС

Семь человек погибли в результате ДТП в Исмаиллинском районе Азербайджана, сообщает МЧС республики.
"ДТП произошло в результате столкновения автомобилей марок "Toyota" и "Opel". В ДТП погибли водитель и 6 пассажиров, которые находились в автомобиле "Opel", трое человек, находившихся во втором автомобиле, получили различные травмы", - отмечает МЧС.
Оба автомобиля в результате ДТП были полностью деформированы и тела погибших, а также пострадавших спасателям МЧС пришлось извлекать из автомобилей.
А.Азизов
Алиев встретился в Баку с госсекретарем Совбеза Беларуси
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 131 раз - Минобороны Азербайджана
Позиция НАТО по вопросам безопасности на Южном Кавказе является важным элементом стабильности в регионе - Минобороны Азербайджана
АБР готов в 2018-2020гг предоставить Азербайджану кредитов на $1,6 млрд
Азербайджан и ВБ планирует в начале 2018г провести переговоры по кредиту на AzRIP-3
SOCAR Trading: нефтяные цены в диапазоне $40-60 за баррель – это надолго
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе
Генсек НАТО и министр обороны США посещают Афганистан
Сообщения Twitter могут стать вдвое длиннее - до 280 знаков, у Трампа пока нет доступа к новому формату
Военные РФ, Ирана и Турции обсуждают создание "особой зоны" в сирийском Африне - источник
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку прошла лекция-семинар о творчестве скульптора Якова Бельзина
В Баку прошел круглый стол «Мультикультурализм в туризме Азербайджана и России»
В Баку прошёл вебинар «К 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»