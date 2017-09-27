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Происшествия 27.09.2017 08:30

В Азербайджане в ДТП погибли 7 человек - МЧС

Семь человек погибли в результате ДТП в Исмаиллинском районе Азербайджана, сообщает МЧС республики.

"ДТП произошло в результате столкновения автомобилей марок "Toyota" и "Opel". В ДТП погибли водитель и 6 пассажиров, которые находились в автомобиле "Opel", трое человек, находившихся во втором автомобиле, получили различные травмы", - отмечает МЧС.

Оба автомобиля в результате ДТП были полностью деформированы и тела погибших, а также пострадавших спасателям МЧС пришлось извлекать из автомобилей.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]