Azerkosmos выбрал юридического консультанта в рамках проекта Azerspace-2

ОАО «Azerkosmos» завершило отбор иностранного юридического консультанта в рамках проекта закуска азербайджанского спутника "Azerspace-2", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
"Azerkosmos выбрал британскую компанию "White & Case LLP" в качестве иностранного юридического консультанта в рамках проекта Azerspace-2. Стороны заключили соответствующий контракт", - отметили в обществе.
Запуск спутника Azerispace-2 на орбиту запланирован на конец 2017 года – начало 2018 года. По договоренности между Azerkosmos и Intersat, спутник Azerispace-2 будет расположен на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы и охватит регионы Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока.
Azerkosmos заключил контракт с компанией "Space Systems/Loral" (SSL) на изготовление спутника «Azerispace-2". Стоимость контракта составляет $191,36 млн
ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году для вывода на орбиту телекоммуникационного спутника, управления им и осуществления эксплуатационных работ. Все акции предприятия находятся в собственности государства. В функции общества входит вывод на орбиту спутника, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.
А.Азизов
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