Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.016 RUR   0.0296 GBR   2.2933 TRY   0.4802

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   58.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 12° 16° 29 Сен 12° 19° 30 Сен 14° 21°

Дальнее зарубежье 27.09.2017 09:10

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в западной части острова Новая Гвинея (на территории Индонезии), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 08:12 в среду землетрясения имел координаты -3.59 градуса южной широты и 140.01 градуса восточной долготы. Он находился в 140 км юго-западнее города Джаяпура на северном побережье Новой Гвинеи.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Россия и Индонезия ведут переговоры о поставках российских подлодок "Варшавянка" Россия 20 ноября начинает строительство желдороги в Индонезии В Индонезии зафиксировано мощное землетрясение Поставка в Индонезию 30 российских самолетов SSJ-100 сорвалась - газета "Сухой Суперджет-100", вероятно, потерпел катастрофу при попытке обойти кучево-дождевые облака - эксперт Индонезия готова покупать истребители Су-30 и после крушения SSJ-100 - депутаты

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]