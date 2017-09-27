Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в западной части острова Новая Гвинея (на территории Индонезии), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 08:12 в среду землетрясения имел координаты -3.59 градуса южной широты и 140.01 градуса восточной долготы. Он находился в 140 км юго-западнее города Джаяпура на северном побережье Новой Гвинеи.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".