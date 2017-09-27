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СНГ 27.09.2017 09:23

Как минимум два человека пострадали в результате пожара на складах боеприпасов под Винницей - СМИ

По меньшей мере две местных жительницы пострадали на пожаре на военных складах в Калиновке (Винницкая область Украины), сообщает "Громадське".

"Есть информация о двух раненых. У одной травма головы, у второй - травма бедра", - говорится в сообщении на сайте новостного портала в ночь на среду.

В нем уточняется, что спасатели оказали помощь двум женщинам с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

"Развернуто несколько оперативных штабов в близлежащих населенных пунктах, где работают спасатели. В частности, в штаб в Стрижавке доставили женщину с переломом бедра и женщину с черепно-мозговой травмой", - уточняется в сообщении.

Кроме того, сообщается, что жители Калиновки эвакуированы.

"Сейчас Калиновка эвакуирована. Об этом подтверждают в полиции. Я сейчас здесь, на блокпосту, выезжают пустые автобусы. Журналистов туда не пускают. Калиновка почти не пострадала, однако есть сообщения, что снаряды попали в хлева. Большой минус, что никаких сирен или смс-сообщений после начала взрывов не было", - цитируют общественного активиста Анатолия Банаха на "Громадське".

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Тэги: УКРАИНА, ВИННИЦА, ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]