Как минимум два человека пострадали в результате пожара на складах боеприпасов под Винницей - СМИ

По меньшей мере две местных жительницы пострадали на пожаре на военных складах в Калиновке (Винницкая область Украины), сообщает "Громадське".
"Есть информация о двух раненых. У одной травма головы, у второй - травма бедра", - говорится в сообщении на сайте новостного портала в ночь на среду.
В нем уточняется, что спасатели оказали помощь двум женщинам с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.
"Развернуто несколько оперативных штабов в близлежащих населенных пунктах, где работают спасатели. В частности, в штаб в Стрижавке доставили женщину с переломом бедра и женщину с черепно-мозговой травмой", - уточняется в сообщении.
Кроме того, сообщается, что жители Калиновки эвакуированы.
"Сейчас Калиновка эвакуирована. Об этом подтверждают в полиции. Я сейчас здесь, на блокпосту, выезжают пустые автобусы. Журналистов туда не пускают. Калиновка почти не пострадала, однако есть сообщения, что снаряды попали в хлева. Большой минус, что никаких сирен или смс-сообщений после начала взрывов не было", - цитируют общественного активиста Анатолия Банаха на "Громадське".
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