В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории Тихого океана в 64 км к востоку от города Хатинохе (остров Хонсю, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:22 во вторник землетрясения имел координаты 40.43 градуса северной широты и 142.29 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".