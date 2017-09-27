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Дальнее зарубежье 27.09.2017 09:34

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории Тихого океана в 64 км к востоку от города Хатинохе (остров Хонсю, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:22 во вторник землетрясения имел координаты 40.43 градуса северной широты и 142.29 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]