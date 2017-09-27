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СНГ 27.09.2017 09:46

Уйгуры Казахстана выступают за перевод уйгурского письма вслед за казахским на латиницу

Уйгурская общественность Казахстана выразила поддержку инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева о переводе к 2025 году казахского алфавита с кириллицы на латинскую графику, сообщила пресс-служба Ассамблеи народа Казахстана.

"Своевременность данного шага не вызывает сомнений. Реформирование казахского письма направлено на сохранение самобытности, дальнейшее развитие и модернизацию государственного языка. Прямая адаптация заимствованных международных терминов корректно обогатит его словарный запас, фонетику и будет содействовать развитию культурных, научных, политических, экономических контактов с другими народами", - говорится в обращении республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана к президенту страны, текст которого распространила в среду пресс-служба Ассамблеи.

"В этой связи, мы считаем правильным и логичным шагом обеспечить одновременный переход на латиницу и уйгурского письма в Казахстане", - отмечается в обращении.

При этом в этнокультурном центре подчеркнули, что "уйгуры Казахстана выступают против любых спекуляций по поводу якобы политической мотивированности изменения алфавита и солидарны с мнением, что оно носит лингвистической и просветительской характер, обусловлены внутренними закономерностями развития государственного языка".

Казахстанские уйгуры выразили уверенность, что развитость IT технологий, наличие высокопрофессиональных специалистов, в том числе в сфере лингвистики, позволят минимизировать трудности перехода на латинскую графику.

"Со своей стороны, уйгурская общественность обязуется приложить все усилия, чтобы внести достойный вклад в процесс внедрения единого стандарта государственного языка на латинской графике", - говорится в обращении.

Как сообщалось, в апреле Н.Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. По словам Н.Назарбаева, в ближайшие два года необходимо провести организационные и методические работы по переходу на латиницу. При этом глава государства заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.

13 апреля рабочая группа, созданная министерством образования и науки Казахстана, приступила к работе по переводу казахского алфавита на латинскую графику. Проект казахского алфавита на латинице уже был представлен в парламенте страны. Предполагается, что новый алфавит будет содержать 25 знаков вместо нынешних 42-х.

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Тэги: КАЗАХСТАН, УЙГУРЫ, ЯЗЫК, ЛАТИНИЦА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]