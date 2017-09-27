Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в качестве предварительной версии возгорания складов боеприпасов в районе воинской части неподалеку от Калиновки (Винницкая область) рассматривается внешний фактор.
"Пока предварительно мы считаем, специалисты считают, что это не самовозгорание, то есть была внешняя причина", - сказал он в эфире телеканала "Прямой" в среду.
При этом В.Гройсман отметил, что такие вопросы будут комментировать компетентные органы.
Алиев встретился в Баку с госсекретарем Совбеза Беларуси
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 131 раз - Минобороны Азербайджана
Позиция НАТО по вопросам безопасности на Южном Кавказе является важным элементом стабильности в регионе - Минобороны Азербайджана
АБР готов в 2018-2020гг предоставить Азербайджану кредитов на $1,6 млрд
Азербайджан и ВБ планирует в начале 2018г провести переговоры по кредиту на AzRIP-3
SOCAR Trading: нефтяные цены в диапазоне $40-60 за баррель – это надолго
В Азербайджане в ДТП погибли 7 человек - МЧС
Крупнейший алмаз за столетие Lesedi la Rona продан за $53 млн, ниже первых оценок
Бангкок стал самым популярным городом у туристов в 2016 году
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку прошла лекция-семинар о творчестве скульптора Якова Бельзина
В Баку прошел круглый стол «Мультикультурализм в туризме Азербайджана и России»
В Баку прошёл вебинар «К 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»