Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.016 RUR   0.0296 GBR   2.2933 TRY   0.4802

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   58.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 12° 16° 29 Сен 12° 19° 30 Сен 14° 21°

СНГ 27.09.2017 10:01

Специалисты считают, что пожар на военных складах под Винницей возник по "внешней причине" - премьер Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в качестве предварительной версии возгорания складов боеприпасов в районе воинской части неподалеку от Калиновки (Винницкая область) рассматривается внешний фактор.

"Пока предварительно мы считаем, специалисты считают, что это не самовозгорание, то есть была внешняя причина", - сказал он в эфире телеканала "Прямой" в среду.

При этом В.Гройсман отметил, что такие вопросы будут комментировать компетентные органы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, ПОЖАР, ВЕРСИЯ


Похожие новости


Украина может выпустить еврооблигации уже в сентябре - премьер Премьер Украины не видит причин для повышения тарифов на газ для населения Премьер Украины заявляет, что не боится постановки в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Премьер Украины требует расследовать инцидент в Днепре 9 мая и наказать виновных Премьер Украины Гройсман не намерен участвовать в президентской гонке 2019 года Законопроект о рынке земли на Украине будет ограничивать максимальную площадь участков в 200 га для физлиц - премьер Гройсман

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]