В Баку прошёл вебинар «К 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли»

26 сентября с.г. посетители Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) приняли участие в вебинаре «К 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли». Он был организован Президентской библиотекой (город Санкт-Петербург).

На нём были представлены материалы, рассказывающие об истории советской космонавтики. Первые шаги человечества в космосе и страницы из жизни людей, сделавших фантастику реальностью, были представлены страницами уникальных книг, фрагментами кино- и фотодокументов.