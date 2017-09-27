В Баку прошел круглый стол «Мультикультурализм в туризме Азербайджана и России»

26 сентября с.г., в канун Всемирного дня туризма, в Российском информационно-культурном центре в Баку состоялся круглый стол «Мультикультурализм в туризме Азербайджана и России».
С докладом «Русский язык в туризме России и Азербайджана» выступила студентка Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Кёнуль Шахмар. В эти дни она готовится к участию в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в составе делегации Азербайджана. Её выступление на круглом столе стало своеобразной репетицией того, что она хочет донести по данной теме своим сверстникам из других стран во время Фестиваля.
В обсуждении темы приняли участие студенты Азербайджанского университета туризма и менеджмента, представители молодёжных организаций, СМИ.
Вела круглый стол специалист по туризму Рахиля Рзаева.
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