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Карабахский конфликт 27.09.2017 09:28

Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 131 раз - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 131 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

" Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 131 раз", - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]