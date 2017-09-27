Манат укрепляется к доллару и евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 сентября установил 1,7002 манат/$1 (26 сентября - 1,7008 манат/$), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 27 сентября ЦБА установил на уровне 2,0026 манат/1EUR (26 сентября - 2,016 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 сентября определил на уровне 0,0294 манат/1RUB (26 сентября - 0,0296 манат/1RUB).

А.Азизов