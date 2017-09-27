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27.09.2017 09:37

В Баку прошла лекция-семинар о творчестве скульптора Якова Бельзина

26 октября с.г. в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» в Национальном музее истории Азербайджана состоялась лекция-семинар на тему «Жизнь и творчество русского графика, скульптора, члена Бакинского художественного общества Якова Бельзина».

Научный сотрудник музея истории Азербайджана Фуад Агаев рассказал учащимся Республиканской гимназии искусств о бакинском периоде творчества Якова Бельзина.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]