В Баку прошла лекция-семинар о творчестве скульптора Якова Бельзина

26 октября с.г. в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» в Национальном музее истории Азербайджана состоялась лекция-семинар на тему «Жизнь и творчество русского графика, скульптора, члена Бакинского художественного общества Якова Бельзина».

Научный сотрудник музея истории Азербайджана Фуад Агаев рассказал учащимся Республиканской гимназии искусств о бакинском периоде творчества Якова Бельзина.

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