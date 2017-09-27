Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.016 RUR   0.0296 GBR   2.2933 TRY   0.4802

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   58.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 12° 16° 29 Сен 12° 19° 30 Сен 14° 21°

ТЭК 27.09.2017 09:40

Нефть возобновила подъем в рамках "бычьего" тренда, Brent выше $58,6 за баррель

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в среду, возобновив подъем в рамках "бычьего" тренда благодаря отраслевым данным о сокращении запасов нефти, которое стало сюрпризом для рынка.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 увеличилась на 21 цент (0,36%) - до $58,65 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,28 (0,54%) - до $52,16 за баррель.

Во вторник Brent подешевела на $0,58 (0,98%), до $58,44 за баррель, WTI - на $0,34 (0,65%), до $51,88 за баррель.

По оценкам Американского института нефти (API), товарные запасы топлива в США упали на прошлой неделе на 761 тыс. баррелей. Снижение зафиксировано впервые после того, как ураган "Харви" достиг побережья США в конце августа.

Министерство энергетики США обнародует официальные данные в 18:30 в среду. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют рост запасов на 3,1 млн баррелей.

"Мировые запасы все еще остаются повышенными, но они сокращаются. Мы ждем сохранения сильного спроса с текущего момента до конца года. У нефтяных цен может оставаться потенциал для дальнейшего роста", - считает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Барнабас Ган.

Альянс независимых нефтеперерабатывающих предприятий ("самоваров") Китая из провинции Шаньдун намерен увеличить импорт нефти в 2017 году на 67% по сравнению с прошлым годом, до 20 млн тонн, заявил вице-президент одного из участников альянса Dongming Petrochemical Чжан Люшэн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


Похожие новости


Нефтяной рынок продолжает расти, Brent торгуется на максимуме за два года - $59,38 за баррель Цена нефти Brent поднялась выше $57 за баррель впервые с марта 2017г Нефть слабо дешевеет, Brent у $56,7 за баррель Нефть стабильна в ожидании встречи ОПЕК+, Brent выше $56,4 за баррель Цены на нефть слабо снижаются после резкого скачка накануне, Brent подешевела до $56,17 за баррель Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США, Brent - $55,3 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]