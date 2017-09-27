SOCAR Trading: нефтяные цены в диапазоне $40-60 за баррель – это надолго

Коридор нефтяных цен на мировом рынке в долгосрочной перспективе ожидается на уровне $40-60 за баррель, считает исполнительный директор компании SOCAR Trading Арзу Азимов.

"Коридор $40-60 за баррель – это новая реальность рынка, которую глобальные производители должны принять", - сказал А.Азимов, слова которого приводит Financial Times.

По его словам, такой коридор продержится "еще довольно долго".

А.Азизов