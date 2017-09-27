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ТЭК 27.09.2017 09:50

SOCAR Trading: нефтяные цены в диапазоне $40-60 за баррель – это надолго

Коридор нефтяных цен на мировом рынке в долгосрочной перспективе ожидается на уровне $40-60 за баррель, считает исполнительный директор компании SOCAR Trading Арзу Азимов.

"Коридор $40-60 за баррель – это новая реальность рынка, которую глобальные производители должны принять", - сказал А.Азимов, слова которого приводит Financial Times.

По его словам, такой коридор продержится "еще довольно долго".

А.Азизов

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]